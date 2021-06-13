Вильмотс: Дзюба в матче с бельгийцами играл слишком глубоко и поэтому был бесполезен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисту сборной России Артему Дзюбе приходилось играть в полузащите в матче чемпионата Европы против команды Бельгии, из-за этого он был бесполезен на поле. Такое мнение высказал бывший главный тренер бельгийской сборной Марк Вильмотс, комментарий которого приводит газета " Спорт-Экспресс" .

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, два мяча в составе победителей забил Ромелу Лукаку, еще один точный удар на счету Тома Мёнье.

"России нужно решить проблемы с началом атак. Защитники о них даже не думали. Команда у вас крепкая - особенно [Александр] Головин и Дзюба, - сказал Вильмотс. - Он отличный нападающий, но он игрок штрафной площадки. А в игре с Бельгией он фактически действовал в полузащите, из-за чего был бесполезен. Русские играли слишком низко, вам нужно действовать выше, чтобы забивать мячи".

Вильмотс возглавлял сборную Бельгии с 2012 по 2016 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала на чемпионате мира - 2014 и Евро-2016.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами.