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Евро-2020

Врач сборной Дании заявил, что результаты медобследования Эриксена внушают оптимизм

Пока футболист останется в больнице для проведения дальнейших исследований

ТАСС, 13 июня. Итоги медицинского обследования футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена дают повод для оптимизма. Об этом заявил врач национальной команды Мортен Боэсен, комментарий котрого приводит газета VG.

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"Краткое обновление статуса Кристиана: его состояние по-прежнему стабильное, при данных обстоятельствах он в порядке. Сегодня был на связи с игроками. Он останется в больнице для дальнейших анализов и наблюдения, пока все тесты выглядят хорошо", - сказал Боэсен.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

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