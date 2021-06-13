Врач сборной Дании заявил, что результаты медобследования Эриксена внушают оптимизм

"Краткое обновление статуса Кристиана: его состояние по-прежнему стабильное, при данных обстоятельствах он в порядке. Сегодня был на связи с игроками. Он останется в больнице для дальнейших анализов и наблюдения, пока все тесты выглядят хорошо", - сказал Боэсен.

В субботу сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.