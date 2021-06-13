{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Безуглов: ситуация с COVID-19 не повлияла на частоту тестов в сборной России по футболу

Врач национальной команды рассказал, что тестирования проводятся раз в четыре дня
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов
© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Изменения в эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не повлияли на частоту проведения тестов в сборной России по футболу во время чемпионата Европы. Об этом заявил врач команды Эдуард Безуглов, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой Центра спортивной медицины ФМБА.

На эту тему
Сборная России избежала новых случаев заражения ковидом после изоляции Мостового
Сборная России избежала новых случаев заражения ковидом после изоляции Мостового

Сборная России в субботу начала выступление на Евро-2020 с поражения от команды Бельгии (0:3). Перед началом турнира из заявки команды из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования был исключен полузащитник Андрей Мостовой. Вместо него в состав был включен защитник Роман Евгеньев.

"Тестирования проводятся регулярно в строгом соответствии с рекомендациями УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) - один раз в четыре дня, - сказал Безуглов. - Никаких дополнительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией не принималось, так как они и так достаточно строгие и неукоснительно всеми членами команды выполняются".

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.

Теги
Евро-2020Пандемия COVID-19
Евро-2020
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии
Единственный мяч в игре забил Рахим Стерлинг
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии
Читать полностью