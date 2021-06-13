Полузащитник сборной России Зобнин отметил высокий уровень бельгийских футболистов

Россияне уступили в Санкт-Петербурге в своем первом матче в группе В бельгийцам со счетом 0:3.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии показала высокий уровень в плане техники в матче чемпионата Европы по футболу с россиянами. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Роман Зобнин.

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"Мало положительных эмоций: проиграли крупно, немного другого хотели. Много не получилось, будем делать выводы сейчас, - сказал Зобнин. - Во многом они были лучше. Они все играют на самом высоком уровне в топ-клубах, хорошо оснащены технически, быстрее думают и работают с мячом".

"После поражения всегда тяжело, пару часов поспал. Не удалось пока эти мысли прогнать. Возможно, первая неудачная игра на Евро связана с тем, что ребята нервничали, ошибались в простых действиях. Против нас играла хорошая команда, не давала вздохнуть", - добавил он.

Первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России идет четвертой. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами.