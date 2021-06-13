Эрмитажный кот-оракул Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро

Первые два предсказания кота Ахилла в рамках текущего чемпионата уже сбылись. В пятницу оракул спрогнозировал победу сборной Италии над командой Турции (3:0) в матче открытия чемпионата, а на следующий день кот предугадал победу сборной Бельгии в игре против команды России (3:0), которая прошла в Санкт-Петербурге.

"Эрмитажный кот-оракул Ахилл", - говорится на паспорте болельщика, фото которого опубликовано на официальной страниц е в Instagram Ахилла в воскресенье.

Кот Ахилл представляет свои прогнозы исходов футбольных матчей с помощью следующего ритуала. Перед оракулом ставится две миски с кормом, в каждую из которых вставляется флаг играющей сборной. Миска с флагом той страны, которую выбрал Ахилл, считается фаворитом по мнению эрмитажного кота.

FAN ID дает коту аналогичный набор прав, которым обладают все получившие этот документ болельщики. Согласно официальному сайту Евро-2020, паспорт болельщика дает доступ на стадион для просмотра матча, а также предоставляет право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Следующие предсказания Ахилла состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул предскажет исход матчей Польша - Словакия и Финляндия - Россия.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся еще шесть игр: Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.