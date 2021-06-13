В Федерации дзюдо России считают хорошим результат сборной на чемпионате мира в Будапеште

Золотую медаль завоевал Яго Абуладзе (до 60 кг), серебряную - Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), бронзовую - Якуб Шамилов (до 66 кг). В заключительный день соревнований прошел турнир смешанных команд, который впервые будет представлен в программе Олимпиады на Играх в Токио. В схватке за бронзу россияне уступили сборной Бразилии со счетом 2-4.

"Итоги достаточно хорошие, тем более если учесть смешанный формат команды, - рассказал Денисов. - У нас есть чемпион мира Абуладзе, показавший хорошую, зрелую борьбу, есть серебро Башаева, которое было достаточно близко к золоту, поскольку он был травмирован еще в первой схватке. Очень рад за Шамилова, он наконец спустя долгое время смог доказать, что он может выигрывать на таких крупных официальных стартах. Все ребята хорошо себя здесь показали, и даже те, кто допустили здесь какие-то ошибки, имеют запас на будущее, и, надеюсь, в следующем цикле они смогут его реализовать, а те, кто поедет на Игры, покажут там результат".

"Девушки поборолись немного похуже, но у этой команды был экспериментальный состав, лидеры готовятся к Олимпийским играм, - рассказал Денисов. - Приятно было наблюдать за ребятами в командной борьбе, это в основном были наши молодые дзюдоисты - глаза горели, настраивались на победу, практически снесли соперников на раннем этапе. Борьба была очень хорошей, доставила удовольствие. Думаю, этот чемпионат мира мы можем занести в свой актив, но уже завтра нужно забыть о нем и начать планомерную подготовку к Играм в Токио".

Комментируя предстоящее определение состава сборной в Токио, Денисов отметил: "Наши тренеры проводят с ребятами почти 300 дней в году, они их знают, у них своя стратегия, и за последние годы они заработали столько медалей, сколько советское и российское дзюдо вместе взятые. У них есть опыт и понимание, что они делают, поэтому стоит довериться их выбору и поддержать сборную на Играх в Токио".