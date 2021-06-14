Скука на "Уэмбли" и голевое пиршество в группе С. Итоги игрового дня Евро-2020

ТАСС, 14 июня. Сборная Англии с минимальным счетом обыграла хорватов на чемпионате Европы по футболу, а в группе С в двух матчах было забито девять мячей - нидерландцы победили украинцев, австрийцы - команду Северной Македонии. Встреча в Амстердаме между сборными Нидерландов и Украины получилась самой результативной на нынешнем турнире - команды на двоих забили пять мячей, при этом первый тайм завершился нулевой ничьей. Голов в матче могло быть и больше, но украинцев в первой половине встречи не раз выручал голкипер Георгий Бущан, а вот во втором тайме он сыграл уже не лучшим образом.

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Счет в матче на 52-й минуте открыл Джорджиньо Вейналдум - после прострела с правого фланга Бущан отбил мяч точно на нидерландца, который пробил под перекладину. Вскоре нидерландцы стараниями Ваута Вегхорста удвоили преимущество, но украинцы не сдались и в течение четырех минут восстановили равновесие в счете - отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Судьбу матча решила ошибка Бущана, который в концовке встречи неудачно выбил мяч, после чего нидерландцы провели разящую атаку, которая завершилась точным ударом Дензела Дюмфриса. "Я забил красивый гол, но не думаю, что это был мой лучший матч, - сказал пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Дюмфрис, который был признан лучшим игроком матча. - Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Я был очень расстроен, потому что не смог забить в первом тайме. Для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал".

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после игры отметил, что команда хорошо зарекомендовала себя на турнире, отыгравшись с 0:2. "Это была очень быстрая и интересная игра, в которой у обеих команд было много возможностей, - сказал Шевченко. - Хочу поблагодарить свою команду за реакцию, которую они проявили, особенно при счете 0:2, ведь в тот момент мы могли проиграть матч. Мы нашли энергию, чтобы измениться и атаковать, поменяли построение и нашли баланс в игре, команда очень хорошо зарекомендовала себя". Сборная Украины потерпела шестое поражение подряд на чемпионатах Европы и повторила антирекорд югославов. На континентальном первенстве 2016 года украинцы проиграли сборным Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1), а на чемпионате Европы - 2012 уступили французам (0:2) и англичанам (0:1). Последняя победа украинцев на Евро датирована 11 июня 2012 года - тогда они обыграли шведов (2:1). Неудачный дебют северомакедонцев В другой встрече группы С команда Северной Македонии в Бухаресте уступила сборной Австрии со счетом 1:3. Эта игра стала дебютной для северомакедонцев на чемпионатах Европы. Первый гол сборной на континентальном первенстве забил нападающий Горан Пандев. Он стал вторым самым возрастным автором гола (37 лет и 321 день) в истории чемпионатов Европы. Рекордсменом является австриец Ивица Вастич (38 лет и 257 дней).

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Сборная Австрии одержала первую победу на европейских первенствах. В составе команды отличились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. Австрийцы в третий раз участвуют в финальной стадии Евро. Ранее команда четыре раза проиграла и дважды сыграла вничью. Австрийцы и нидерландцы набрали по три очка и занимают первое и второе места в группе С соответственно. Во втором туре команды сыграют друг с другом в Амстердаме, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Оба матча пройдут 17 июня.

Чемпионат Европы по футболу. Группа С № Команда И В Н П М О 1 Австрия 1 1 0 0 3-1 3 2 Нидерланды 1 1 0 0 3-2 3 3 Украина 1 0 0 1 2-3 0 4 Северная Македония 1 0 0 1 1-3 0

Скучная игра англичан и хорватов В центральной встрече третьего дня чемпионата Европы команда Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" обыграла хорватов со счетом 1:0. Англичане с первых минут завладели преимуществом - уже на шестой минуте полузащитник Фил Фоден пробил в штангу. Однако затем стопроцентных моментов у подопечных Гарета Саутгейта практически не было, а единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. Хорватские футболисты за всю игру смогли пробить в створ ворот один раз, моментов, чтобы сравнять счет, у них не было.

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На 82-й минуте матча английского форварда Гарри Кейна сменил полузащитник Джуд Беллингем, который стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта игроку исполнилось 17 лет и 349 лет. Предыдущим рекордсменом по этому показателю был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня. Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в Глазго. В следующем туре сборная Англии в Лондоне сыграет с шотландцами, а хорваты в Глазго встретятся с чехами. Обе игры пройдут 18 июня. Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.