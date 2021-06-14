Карацев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 14 июня. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 26-й на 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Карен Хачанов опустился с 25-го на 27-е место, Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублев - седьмую. На завершившемся Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") Карацев и Хачанов завершили выступление во втором раунде, Рублев - в первом, Медведев - в четвертьфинале.
Победитель Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, третью строчку сохранил испанец Рафаэль Надаль. Финалист "Ролан Гаррос" грек Стефанос Циципас сместил с четвертой строчки рейтинга австрийца Доминика Тима.
Рейтинг ATP от 14 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 143;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 630;
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 980;
5 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7 425;
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 350;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 5 910;
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 065;
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 4 103;
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3 170...
24 (26). Аслан Карацев (Россия) - 2 274...
27 (25). Карен Хачанов (Россия) - 2 010.