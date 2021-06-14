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ATP

Карацев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Карен Хачанов потерял два места
Аслан Карацев EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 14 июня. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 26-й на 24-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Карен Хачанов опустился с 25-го на 27-е место, Даниил Медведев сохранил вторую строчку, Андрей Рублев - седьмую. На завершившемся Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос") Карацев и Хачанов завершили выступление во втором раунде, Рублев - в первом, Медведев - в четвертьфинале.

Победитель Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, третью строчку сохранил испанец Рафаэль Надаль. Финалист "Ролан Гаррос" грек Стефанос Циципас сместил с четвертой строчки рейтинга австрийца Доминика Тима.

Рейтинг ATP от 14 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 143;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 630;

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 980;

5 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7 425;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 350;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 5 910;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 065;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 4 103;

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 3 170...

24 (26). Аслан Карацев (Россия) - 2 274...

27 (25). Карен Хачанов (Россия) - 2 010.

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