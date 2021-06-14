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Евро-2020

Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Евро

Судья будет работать на встрече второго тура группового этапа между командами Италии и Швейцарии
Сергей Карасев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 14 июня. Российский рефери Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помогать ему будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Встреча между командами Италии и Швейцарии в рамках второго тура группы А состоится 16 июня в Риме и начнется в 22:00 мск.

Карасев работал резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Евро Австрия - Северная Македония (3:1).

В первом матче на турнире итальянцы победили турок со счетом 3:0, а швейцарцы сыграли вничью с валлийцами (1:1).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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