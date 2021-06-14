Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Евро

ТАСС, 14 июня. Российский рефери Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помогать ему будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Встреча между командами Италии и Швейцарии в рамках второго тура группы А состоится 16 июня в Риме и начнется в 22:00 мск.
Карасев работал резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Евро Австрия - Северная Македония (3:1).
В первом матче на турнире итальянцы победили турок со счетом 3:0, а швейцарцы сыграли вничью с валлийцами (1:1).
Чемпионат Европы завершится 11 июля.