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Евро-2020

Нидерландский арбитр Маккели назначен на второй матч сборной России на Евро

Игра против команды Финляндии состоится 16 июня
Данни Маккели EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Данни Маккели
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 14 июня. Данни Маккели из Нидерландов будет обслуживать встречу второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помогать ему будут соотечественники Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным арбитром выступит Истван Ковач из Румынии.

Матч пройдет 16 июня (начало - 16:00 мск) в Санкт-Петербурге.

В первом туре россияне уступили в Петербурге сборной Бельгии (0:3), финны обыграли команду Дании (1:0). Первый матч россиян на турнире обслуживал испанец Антонио Матеу Лаос, работавший на финале Лиги чемпионов прошедшего сезона.

Маккели был главным арбитром первого полуфинального матча Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и мадридским "Реалом" (1:1). Он обслуживал матч открытия чемпионата Европы между сборными Италии и Турции (3:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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