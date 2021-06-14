Нидерландский арбитр Маккели назначен на второй матч сборной России на Евро

ТАСС, 14 июня. Данни Маккели из Нидерландов будет обслуживать встречу второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помогать ему будут соотечественники Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным арбитром выступит Истван Ковач из Румынии.

Матч пройдет 16 июня (начало - 16:00 мск) в Санкт-Петербурге.

В первом туре россияне уступили в Петербурге сборной Бельгии (0:3), финны обыграли команду Дании (1:0). Первый матч россиян на турнире обслуживал испанец Антонио Матеу Лаос, работавший на финале Лиги чемпионов прошедшего сезона.

Маккели был главным арбитром первого полуфинального матча Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и мадридским "Реалом" (1:1). Он обслуживал матч открытия чемпионата Европы между сборными Италии и Турции (3:0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.