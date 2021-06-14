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Футбол в России

Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб намерен стать чемпионом в ближайшие два сезона

Евгений Мележиков подчеркнул, что год столетия "Спартака" начинается 18 апреля 2022 года и заканчивается 17 апреля 2023-го
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ставит перед собой задачу стать чемпионом России в ближайшие два сезона. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

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"Задача состоит в том, чтобы создать конкурентоспособную команду, чтобы чаще бороться за высокие места. Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим", - заявил Мележиков.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом. По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

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Российский футболВитория, Руй
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