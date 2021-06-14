Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб намерен стать чемпионом в ближайшие два сезона

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ставит перед собой задачу стать чемпионом России в ближайшие два сезона. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

В понедельник "Спартак" официально представил португальского специалиста Руя Виторию в качестве главного тренера.

"Задача состоит в том, чтобы создать конкурентоспособную команду, чтобы чаще бороться за высокие места. Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года. Думаю, мы сможем за это время выполнить те задачи, которые перед собой ставим", - заявил Мележиков.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом. По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.