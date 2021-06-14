Руй Витория заявил, что возглавил "Спартак" ради победы в РПЛ к столетию команды

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория возглавил клуб ради победы в чемпионате России к столетию команды. Об этом он заявил на пресс-конференции.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом. В апреле 2022 года "Спартак" отметит 100-летний юбилей.

"Безусловно, мы пришли с этой целью, не скрываем этого. Задача непростая, потому что чемпионат сильный, но верим, что сможем создать в "Спартаке" команду победителей. Знаем, что большая ответственность, повторю, что пришли, чтобы выиграть титул", - сказал Витория.

Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).