Тренер "Спартака" Витория заявил, что спокойно отнесся к критике со стороны Салиховой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Критика со стороны бывшего члена совета директоров "Спартака" Заремы Салиховой является для нового главного тренера команды Руя Витории нормальным явлением. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая и объявила об уходе 21 мая. Позднее она дала комментарий газете "Спорт-Экспресс", выступив с критикой в адрес спортивного директора клуба Дмитрия Попова, а также выразив недовольство выбором Витории в качестве главного тренера команды.

"Я считаю это нормальным явлением. Такое часто случается в больших клубах, я привык к такой критике. Я не раз выигрывал титулы, устанавливал рекорды, раскрывал игроков. У меня есть хорошая тренерская команда, главное, что мы любим работу и попробуем достигнуть результатов", - сказал Витория.

"Такова работа тренера, мы можем кому-то нравиться, кому-то не нравиться, - добавил он. - Тем не менее первый наш диалог с ней прошел конструктивно, тогда договор еще не был подписан. Начнем работать, узнавать друг друга, и думаю, что дела пойдут в гору".

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).