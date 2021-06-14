Спортдиректор "Спартака": Фонсека попросил зарплату в два раза больше Витории

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Возглавлявший в прошлом сезоне итальянскую "Рому" португалец Паулу Фонсека входил в список кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака", но попросил зарплату в два раза больше Руя Витории. Об этом на пресс-конференции рассказал спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с Руем Виторией. Фонсека с 2019 года тренировал "Рому", которая по итогам сезона-2020/21 чемпионата Италии заняла седьмое место и не подписала новый контракт со специалистом.

"Фонсека раза в два больше попросил. Стоит ли того? По мне, нет", - отметил Попов.

"Фонсека был, нельзя было организовать встречу со всеми кандидатами, [Роберто] Де Дзерби был, но отпал сразу. Руй шел в списке приоритетов. Совет директоров остановил выбор на нем, состоялось голосование, 4 к 1 проголосовали за него", - добавил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

Итальянец Де Дзерби с 2018 года возглавлял "Сассуоло". В нынешнем межсезонье он стал главным тренером донецкого "Шахтера".