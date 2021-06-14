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Футбол в России

"Спартак" намерен продлить контракты с Джикией и Жиго после чемпионата Европы

Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков рассказал, что в спортивном департаменте клуба рассчитывают на приобретение правого защитника и опорника

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" планирует летом продлить соглашения с защитниками команды Георгием Джикией и французом Самуэлем Жиго. Об этом заявил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

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"Пока Руй [Витория, главный тренер] не возьмется, не будет никаких решений. Спортивный департамент хочет правого защитника и опорника, но пока решения нет, потому что ждем решения Руя. Он должен предметно подготовиться к выбору игроков, он должен согласовать эти интересы", - сказал Мележиков.

"После чемпионата Европы будем решать вопросы с контрактами, по каждому игроку есть трансферный план, мы двигаемся по нему. И Джикия, и Жиго находятся в трансферном плане на продление. Не думаю, что будут проблемы с Джикией, все устраивает. По Жиго ждем его прибытия, чтобы решить с ним", - добавил он.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, с июля 2019 года является капитаном команды. Жиго представляет красно-белых с 2018 года.

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