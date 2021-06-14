Российский боец Магомедшарипов отложил операцию по медицинским показаниям

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов отложил запланированную операцию из-за медицинских показаний. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Магомедшарипов имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем он должен был перенести операцию 10 июня. Тем не менее, операция в указанный срок не состоялась.

"Операцию перенесли по медицинским показаниям", - сказал собеседник агентства.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

Магомедшарипову 30 лет, он провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.