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Евро-2020

Таркович: возгорание в петербургском отеле не скомкало подготовку сборной Словакии к матчу

Словацкая команда в понедельник одержала победу со счетом 2:1 в первом матче группового этапа против поляков
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Возгорание и пожарная тревога в петербургском отеле существенно не повлияли на подготовку сборной Словакии по футболу к матчу чемпионата Европы с поляками. Об этом журналистам заявил тренер словацкой сборной Штефан Таркович, отвечая на вопрос ТАСС.

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Словацкая сборная в понедельник одержала победу со счетом 2:1 в первом матче группового этапа против команды Польши. За пять часов до игры в отеле словацких футболистов в Санкт-Петербурге произошло возгорание на втором этаже в помещении кухни ресторана. Администрацией объекта была проведена эвакуация. Сборная Словакии, проживающая в гостинице, была эвакуирована с четвертого этажа в безопасное помещение на первом этаже.

"Да, это действительно произошло, и это далеко не идеальная ситуация, - сказал Таркович. - Это немного повлияло на нашу подготовку к матчу, но я бы не сказал, что существенно. Сегодняшний результат только доказывает, что наши игроки - профессионалы и ответственно подходят к своему делу, так что на нашу игру эта ситуация особо не повлияла".

Возгорание было локализовано и ликвидировано пожарными за 20 минут.

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