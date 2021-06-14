По новым правилам. Фан-зона Евро в Петербурге продолжает работу после введения ограничений

"Здравствуйте, дорогие гости Футбольной деревни Евро-2020! Надевайте, пожалуйста, свои маски", - вещает громкоговоритель у входа. Об этом напоминают и рупоры, расположенные по периметру площадки. Кроме того, каждые 10 минут волонтеры фан-зоны говорят посетителям о необходимости использовать маски. Подкрепить свои силы легким перекусом в Футбольной деревне пока еще возможно, однако с 17 июня гостям будут предлагать исключительно напитки.

Были усилены меры предосторожности при посещении фан-зоны, в частности для болельщиков закупили 100 тысяч дополнительных масок, а с 17 июня приостановят свою работу фуд-корты. На входе в Футбольную деревню волонтеры бесплатно выдают средства индивидуальной защиты, а по периметру установлены санитайзеры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Футбольная деревня на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге встретила болельщиков пришедших увидеть матч группового этапа чемпионата Европы между сборными Польши и Словакии. Накануне, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, губернатор Александр Беглов подписал постановление о введении новых ограничений.

Желающих увидеть матч сборных Польши и Словакии на большом экране оказалось не так много, площадь не была заполнена даже наполовину. К ужесточению мер пришедшие отнеслись с пониманием. "Мы же цифры видим, все болеют. Мы маски и не снимали, честно говоря, я считаю, что, если люди не понимают, нужно ужесточать меры. Видимо, по-другому не работает это", - сказал российский болельщик Александр.

Польский болельщик Леон живет в Петербурге с женой и четырьмя сыновьями уже много лет, в фан-зону пришел поддержать своих соотечественников. "Организация Евро-2020 в Петербурге на высоком уровне, я был здесь (в фан-зоне) на чемпионате мира, и уже тогда все было хорошо. У меня остались в Польше тетя и сестра, будем им отсюда отправлять фотографии", - рассказал он.

На стадионе "Санкт-Петербург" болельщиков оказалось намного больше, почти 13 тысяч человек, но и там меры безопасности соблюдали неукоснительно. Обладателей билетов приглашали к проходу на арену в назначенное до матча время, чтобы не создавать очередей. Зрителей рассаживали в шахматном порядке, даже тех, кто пришел на футбол парами.

Ошибка Ахилла

Поединок оказался довольно напряженным, в итоге сборной Словакии, которая во втором тайме оказалась в большинстве, удалось одержать победу со счетом 2:1. Впервые в рамках Евро-2020 эрмитажный оракул Ахилл допустил ошибку, он предрекал победу полякам. К слову, многие букмекерские конторы тоже были уверены в победе польской сборной.

Обе команды еще вернутся в Петербург, город примет матчи Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня). Также в городе пройдут игры Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня) и четвертьфинальный матч 2 июля.