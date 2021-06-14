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Евро-2020

Сборная Испании сыграла вничью со шведами в матче чемпионата Европы по футболу

Впервые на текущем турнире игра завершилась нулевой ничьей
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Описание
© EPA-EFE/Thanassis Stavrakis
© EPA-EFE/Julio Munoz
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal
© EFE/Thanassis Stavrakis
© EPA-EFE/Jose Manuel
© EPA-EFE/Julio Munoz
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal
© EPA-EFE/Thanassis Stavrakis

ТАСС, 14 июня. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в испанском городе Севилья.

' Первый канал/YouTube'

Впервые на текущем турнире матч завершился нулевой ничьей.

На чемпионатах Европы сборные Испании и Швеции встретились во второй раз. Первая игра прошла ровно 13 лет назад - 14 июня 2008 года. Испанцы одержали победу со счетом 2:1. Из участников того матча в нынешнем на поле появился только капитан шведской сборной Себастьян Ларссон.

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Сборные Испании и Швеции набрали по одному очку. В другом матче группы E команда Словакии со счетом 2:1 переиграла поляков. В следующем туре сборная Испании 19 июня в Севилье сыграет с командой Польши, а шведы днем ранее в Санкт-Петербурге встретятся с поляками.

Команда Испании является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012). Лучшим достижением сборной Швеции являются бронзовые медали домашнего турнира 1992 года.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

Чемпионат Европы по футболу. Группа E
КомандаИВНПМО
1Словакия11002-13
2Испания10100-01
3Швеция10100-01
4Польша10011-20

 

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