Сборная Испании сыграла вничью со шведами в матче чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 14 июня. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швеции со счетом 0:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в испанском городе Севилья.

На чемпионатах Европы сборные Испании и Швеции встретились во второй раз. Первая игра прошла ровно 13 лет назад - 14 июня 2008 года. Испанцы одержали победу со счетом 2:1. Из участников того матча в нынешнем на поле появился только капитан шведской сборной Себастьян Ларссон.

Сборные Испании и Швеции набрали по одному очку. В другом матче группы E команда Словакии со счетом 2:1 переиграла поляков. В следующем туре сборная Испании 19 июня в Севилье сыграет с командой Польши, а шведы днем ранее в Санкт-Петербурге встретятся с поляками.

Команда Испании является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012). Лучшим достижением сборной Швеции являются бронзовые медали домашнего турнира 1992 года.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.