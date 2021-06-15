Шик да Мак. Сборные Чехии и Словакии стартовали на Евро с побед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборные Чехии и Словакии одержали победы в первых для себя матчах на чемпионате Европы по футболу. В чешской команде главным героем стал Патрик Шик, в словацкой - Роберт Мак. Игровой день начался с победы чехов. Произошло это в Глазго, на родной земле их соперников по матчу - шотландцев. Для почитателей килтов матч был особенным - в финальной части турнира команда сыграла впервые за 23 года. Шотландцам не хватило шика Красиво вернуться не получилось. Похвалить шотландцев можно только за старание: по ходу игры они создали множество моментов, почти вдвое превзошли соперника по числу ударов по воротам (19) и не сдавались даже при счете 0:2. В этот день им не хватило исполнительского мастерства. Умение забивать продемонстрировал их оппонент Шик. Нападающий германского "Байера" сначала послал мяч в сетку головой, после - ногой. Причем во втором случае удар он нанес, находясь в 50 метрах от ворот. Такого на Евро прежде не случалось, его гол наверняка будет претендовать на звание лучшего на турнире.

' Первый канал/YouTube'

"Во время игры я наблюдал за тем, где стоит вратарь на тот случай, если возникнет такая ситуация, - сказал Шик. - Затем, когда такой момент наступил, я заметил, что он вышел из ворот, и отправил мяч туда". Победу чехов можно назвать ожидаемой - они были фаворитами матча. В отличие от шотландской команды, чешская не пропустила ни одного из семи чемпионатов Европы после распада Чехословакии в 1993 году. Чехи становились серебряными призерами Евро в 1996 году и обладателями бронзовых наград в 2004 году. Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии. Днем ранее англичане в Лондоне обыграли хорватов со счетом 1:0. В следующем туре команда Чехии в Глазго сыграет с хорватами, а шотландцев ждет еще одно знаковое событие - в Лондоне на стадионе "Уэмбли" они сыграют с англичанами. Обе игры пройдут 18 июня.

Чемпионат Европы по футболу. Группа D № Команда И В Н П М О 1 Чехия 1 1 0 0 2-0 3 2 Англия 1 1 0 0 1-0 3 3 Хорватия 1 0 0 1 0-1 0 4 Шотландия 1 0 0 1 0-2 0

"Пожар" в обороне Понедельник стал днем чехословацкого футбола на Евро. Как в 1976 году, когда команда единой страны стала победителем турнира. Словаки свой матч сыграли в Санкт-Петербурге, в соперниках были поляки, с которыми российская команда играла при подготовке к чемпионату Европы. Та встреча закончилась со счетом 1:1, а в игре не участвовали главные звезды польской сборной - лучший бомбардир нынешнего европейского сезона Роберт Левандовский и голкипер итальянского "Ювентуса" Войцех Щенсный. Сейчас они оказались в стартовом составе. Вышли на поле с первых минут и два игрока московского "Локомотива" - Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус, которые очень хорошо знакомы с петербургским стадионом. Но и в составе словацкой сборной были люди, которым северная столица не чужда: Роберт Мак и Томаш Губочан не так давно выступали за "Зенит".

' Первый канал/YouTube'

Петербургское прошлое в итоге оказалось успешнее железнодорожного настоящего. Счет в игре был открыт после отличных действия Мака: он разобрался на фланге с двумя поляками, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол - Щенсный не выручил. При этом гол был записан именно на вратаря, поскольку в ворота мяч отскочил от его головы. Такое на чемпионатах Европы случилось впервые. С автогола в матче Италия - Турция, к слову, был начат отсчет голов на Евро-2020. Игра команд была равной, поэтому ответный гол поляков назревал. Он случился в первой же атаке после перерыва: голевую передачу на Кароля Линетты отдал Рыбус. Однако удержать равный счет им не удалось: на 62-й минуте Крыховяк был удален за вторую желтую карточку, спустя семь минут Милан Шкриньяр - чемпион Италии в составе "Интера" - оказался один в штрафной на убойной позиции и не промахнулся.

На эту тему По новым правилам. Фан-зона Евро в Петербурге продолжает работу после введения ограничений

Не помогло полякам даже возгорание в петербургском отеле словацкой сборной, которое произошло за пять часов до матча. Задымление началось на втором этаже в помещении кухни ресторана. Администрацией отеля была проведена эвакуация. Сборная Словакии, проживающая в гостинице, была эвакуирована с четвертого этажа в безопасное помещение на первом этаже. "Да, это действительно произошло и это далеко не идеальная ситуация, - сказал главный тренер словаков Штефан Таркович. - Это немного повлияло на нашу подготовку к матчу, но я бы не сказал, что существенно. Сегодняшний результат только доказывает, что наши игроки - профессионалы и ответственно подходят к своему делу, так что на нашу игру эта ситуация особо не повлияла". Первые нули Сборные Польши и Словакии открывали матчи в группе Е. Команды Испании и Швеции их продолжили встречей в Севилье. Главной интригой матча была игра сборной Испании в значительно обновленном составе, в котором не нашлось места ни одному игроку мадридского "Реала". За свои эксперименты главный тренер Луис Энрике в последнее время получил немалую порцию критики. Ответить он мог только результатом.

' Первый канал/YouTube'

Испанская команда от своего стиля не отошла - она, как и прежде, "плела кружева" множеством коротких передач в попытке вскрыть оборону шведов. Вскрываться она отказывалась. Более того, в конце первого тайма шведы упустили великолепную возможность открыть счет. А на 60-й минуте - еще одну. В обоих случаях моменты создал Александер Исак: сначала после его удара мяч отрикошетил в штангу, во втором тайме его старания ассистента запорол Маркус Берг - нападающий "Краснодара". По владению мячом испанцы превзошли шведов в три раза (75% на 25%), однако воплотить столь ощутимое преимущество в гол они так и не сумели - встреча завершилась без голов. Впервые на Евро-2020. Вопросов к Луису Энрике теперь станет еще больше. В следующем туре сборная Словакии 18 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Швеции, а поляки днем позже в Севилье встретятся с испанцами.