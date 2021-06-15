Семшов считает, что сборная России имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет хорошие шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы, на это позволяет рассчитывать в том числе формат турнира. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов.

Сборная России в первом туре групповой стадии турнира проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы финны обыграли датчан (1:0).

"Я не сомневаюсь, что наша команда выйдет в плей-офф, - сказал Семшов. - Стоит учитывать регламент, при котором три команды из группы могут пройти дальше. Поэтому считаю, что шансы очень велики".

"Поражение от бельгийцев не может повлиять на следующие игры, с нами так же было на Евро 2008 года, не понимаю, откуда этот негатив, шум и гам. Нужно, наоборот, поддержать нашу команду, они наберут очки, а дальше плей-офф. Нужно успокоиться и приземленно смотреть на вещи. Где мы и где бельгийцы? Наши ребята старались, правильно главный тренер сказал, что на таких турнирах с сильными соперниками нужно, чтобы все сложилось - день, час и минута. Но выше головы не прыгнешь, мы слабее сборной Бельгии, наш уровень выше финнов, может, чуть выше или наравне с датчанами", - добавил собеседник агентства.

Во втором туре россияне 16 июня сыграют с командой Финляндии, встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. Сборные Бельгии и Дании проведут матч 17 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.