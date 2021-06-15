{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России перед матчем с финнами на Евро

В первом матче турнира против сборной Бельгии 37-летний игрок был заменен из-за повреждения
Юрий Жирков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Юрий Жирков пропускает тренировку перед матчем чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Заслужили критику. Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев
Заслужили критику.

Встреча сборных России и Финляндии во втором туре группового этапа Евро пройдет в среду в Санкт-Петербурге.

В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3. В этой встрече 37-летний Жирков получил повреждение и был заменен на 43-й минуте.

Оставшиеся 25 игроков сборной России готовятся к матчу в основной группе.

Финны в первом матче на Евро одержали победу над датчанами со счетом 1:0.

Теги
Евро-2020
Санкции WADA против российского спорта
РУСАДА в мае открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил
В общей сложности с начала 2021 года выявлено 25 вероятных случаев нарушений
Читать полностью