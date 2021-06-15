Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России перед матчем с финнами на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Юрий Жирков пропускает тренировку перед матчем чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Встреча сборных России и Финляндии во втором туре группового этапа Евро пройдет в среду в Санкт-Петербурге.
В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3. В этой встрече 37-летний Жирков получил повреждение и был заменен на 43-й минуте.
Оставшиеся 25 игроков сборной России готовятся к матчу в основной группе.
Финны в первом матче на Евро одержали победу над датчанами со счетом 1:0.