Юрий Жирков пропускает тренировку сборной России перед матчем с финнами на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Юрий Жирков пропускает тренировку перед матчем чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев

Заслужили критику. Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев

На эту тему

Встреча сборных России и Финляндии во втором туре группового этапа Евро пройдет в среду в Санкт-Петербурге.

В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3. В этой встрече 37-летний Жирков получил повреждение и был заменен на 43-й минуте.

Оставшиеся 25 игроков сборной России готовятся к матчу в основной группе.

Финны в первом матче на Евро одержали победу над датчанами со счетом 1:0.