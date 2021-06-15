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Евро-2020

Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения

Собеседник агентства отметил, что футболист будет восстанавливаться вне сборной
Юрий Жирков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков не сможет принять участие в оставшихся играх чемпионата Европы из-за мышечного повреждения ноги. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Ранее о том, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Жирков не сможет выходить на поле из-за мышечного повреждения ноги, полученного во время матча с бельгийцами. Восстанавливаться футболист будет вне сборной, но без внимания он не останется", - рассказал собеседник агентства.

На чемпионате Европы Жирков принял участие в первом матче команды с бельгийцами (0:3) 12 июня в Санкт-Петербурге и был заменен на 43-й минуте из-за повреждения.

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Евро-2020
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