Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков не сможет принять участие в оставшихся играх чемпионата Европы из-за мышечного повреждения ноги. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее о том, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Жирков не сможет выходить на поле из-за мышечного повреждения ноги, полученного во время матча с бельгийцами. Восстанавливаться футболист будет вне сборной, но без внимания он не останется", - рассказал собеседник агентства.

На чемпионате Европы Жирков принял участие в первом матче команды с бельгийцами (0:3) 12 июня в Санкт-Петербурге и был заменен на 43-й минуте из-за повреждения.