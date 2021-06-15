Защитник сборной России Джикия назвал козыри в игре финской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Организованность и компактность в игре являются козырями сборной Финляндии по футболу на нынешнем чемпионате Европы. Об этом во вторник журналистам заявил защитник сборной России Георгий Джикия.

В среду команды России и Финляндии сыграют во втором туре группового этапа Евро, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.

"Финны - очень дисциплинированная команда, серьезный соперник. Что касается результата с Данией, то они сыграли компактно и организованно, добились результата. Играют терпеливо, ждут свой момент. Мы сегодня их еще посмотрим, но стандарты и штрафные - их козырь. Поэтому это достаточно серьезный соперник", - сказал Джикия.

"После проигрыша Бельгии мне и другим ребятам поступило очень много сообщений со словами поддержки. Нам говорили, что у нас еще все впереди, писали: "Ребята, мы за вас, мы вместе с вами". Мы благодарны людям , которые верят в нас и поддерживают", - добавил игрок.