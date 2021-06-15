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Футбол в России

Даты и время конкретных матчей первых туров РПЛ назовут в течение недели

Участники еврокубков должны высказать пожелания по поводу расписания игр

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Точные даты и время каждого матча туров с первого по шестой сезона-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) станут известны в течение недели. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

Во вторник был опубликован календарь сезона РПЛ. В нем указаны только даты проведения туров, дата и время каждого матча не назначены.

"Точные даты матчей 1-6-го туров ожидаем примерно через неделю. Согласно регламенту клубы, участвующие в еврокубках, имеют право выразить свои пожелания. Мы закладываем несколько дней на сбор этих пожеланий, после чего опубликуем точное расписание", - сказал Зеленов.

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