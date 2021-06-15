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Футбол в России

Болельщики "Спартака" признали Ларссона лучшим футболистом команды по итогам сезона

В первую тройку также вошли форвард Александр Соболев и вратарь Александр Максименко
Джордан Ларссон Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Джордан Ларссон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 июня. Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон признан лучшим футболистом московского клуба в сезоне-2020/21 по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Также среди номинантов были вратарь Александр Максименко, защитники Георгий Джикия и Виктор Мозес, полузащитники Квинси Промес и Роман Зобнин, форвард Александр Соболев. За шведского футболиста проголосовало 47%, также в первую тройку вошли Соболев и Максименко (по 15%).

"Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока, - сказал Ларссон. - Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон. Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям. Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как "Спартак".

Ларссону 23 года, он выступает за "Спартак" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал пять голевых передач.

"Спартак" по итогам прошедшего сезона занял второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

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