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Евро-2020

Салай: футболисты сборной Венгрии разочарованы поражением от португальцев в матче Евро

Защитник отметил, что команда постарается набрать очки в следующем матче с французами

ТАСС, 15 июня. Футболисты сборной Венгрии разочарованы, что не смогли добиться успеха в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Португалии. Об этом сказал защитник венгерской сборной Аттила Салай, комментарий которого приводит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Португальцы одержали победу со счетом 3:0. Криштиану Роналду отметился дублем, еще один гол на счету Рафаэля Геррейро.

"Мне жаль, что нам не удалось добиться успеха, - сказал Салай. - В субботу нам предстоит еще один матч, в котором мы вновь постараемся набрать очки. Мы хорошо оборонялись, вся команда сыграла отлично. Мы выложились на полную".

В следующем туре венгры в Будапеште встретятся с французами 19 июня, а 23 июня - в Мюнхене с немцами.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.

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