Сантуш: португальские футболисты заслужили победу в матче Евро против команды Венгрии

ТАСС, 15 июня. Футболисты сборной Португалии создали большое количество опасных моментов и заслужили победу в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Венгрии. Такое мнение высказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Португалии одержала победу со счетом 3:0. Встреча прошла во вторник в Будапеште.

"Мы знали, что если получится забить быстрый гол, то нам будет проще играть, - сказал Сантуш. - Сборная Венгрии играла глубоко в защите, и нам было тяжело организовывать атаки. Мы создали большое количество опасных моментов и заслужили победу. Впереди нам предстоит еще два сложных матча, мы должны быть сосредоточены на них".

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии. В следующем туре португальцы сыграют с немцами 19 июня в Мюнхене.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.