Погба: футболистам сборной Франции нужно соответствовать статусу чемпионов мира

ТАСС, 16 июня. Футболисты сборной Франции должны соответствовать статусу действующих чемпионов мира, что поможет команде уверенно выступать на чемпионате Европы. Такое мнение после матча с командой Германии в рамках первого тура групповой стадии Евро-2020 высказал Поль Погба, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0. Встреча прошла во вторник в Мюнхене. В следующем матче сборная Франции сыграет в Будапеште 19 июня с командой Венгрии.

"Мы сосредоточены на работе на поле, ведь мы должны соответствовать статусу действующих чемпионов мира, - сказал Погба. - Все футболисты сборной Франции прилагают усилия, чтобы добиваться результата в каждой игре".

Вратарь французской команды Уго Льорис отметил, что главной задачей для его команды в матче с немцами было одержать победу. "Главное было набрать три очка. Очень рад, что у нас это получилось, несмотря на то, что немцы перехватили инициативу во втором тайме", - заявил он.

Сборная Франции стала чемпионом мира 2018 года, который проходил в России, обыграв в финале хорватов со счетом 4:2. Всего на счету французской национальной команды две победы на чемпионатах мира (1998, 2018). Также французы являются двукратными чемпионами Европы (1984, 2000).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.