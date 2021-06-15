Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу

На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, он стал автором первого автогола немецкой команды на чемпионатах Европы. Сборная Германии ранее никогда не проигрывала в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

В окончательный состав сборной Франции на чемпионат Европы вошел нападающий Карим Бензема, который был вызван в национальную команду впервые с 2015 года, форвард вышел на поле в матче с немцами в стартовом составе. Бензема не вызывался в сборную из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна.

Перед началом матча на поле приземлился парапланерист. После приземления ему помог подняться немецкий защитник Антонио Рюдигер, после чего парапланериста задержала охрана стадиона.

На чемпионатах Европы сборные Франции и Германии встретились во второй раз, первая игра прошла 7 июля 2016 года в рамках полуфинальной стадии Евро, та встреча завершилась победой французов со счетом 2:0. В финале сборная Франции потерпела поражение в дополнительное время от команды Португалии (0:1). Французы являются двукратными чемпионами Европы (1984, 2000). Также на счету французских футболистов по две победы на чемпионате мира (1998, 2018) и Кубке конфедераций (2001, 2003).

Сборная Германии трижды выигрывала золотые медали чемпионатов Европы (1972, 1980, 1996). Также на счету немецкой команды четыре победы на чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014), а также победа на Кубке конфедераций (2017).

Турнирное положение

Франция набрала 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы F, где также выступают команды Португалии и Венгрии. Португальцы ранее во вторник обыграли венгров со счетом 3:0. В следующем туре сборная Франции сыграет в Будапеште с командой Венгрии, а немцы в Мюнхене встретятся с португальцами. Обе игры пройдут 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Стадион в Мюнхене, на котором прошла встреча сборных Германии и Франции, вмещает 75 тыс. человек, в условиях пандемии во время турнира ее разрешено заполнить на 22%.