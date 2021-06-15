Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 15 июня. Сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене.
На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, он стал автором первого автогола немецкой команды на чемпионатах Европы. Сборная Германии ранее никогда не проигрывала в первом матче группового этапа чемпионата Европы.
Перед началом матча на поле приземлился парапланерист. После приземления ему помог подняться немецкий защитник Антонио Рюдигер, после чего парапланериста задержала охрана стадиона.
В окончательный состав сборной Франции на чемпионат Европы вошел нападающий Карим Бензема, который был вызван в национальную команду впервые с 2015 года, форвард вышел на поле в матче с немцами в стартовом составе. Бензема не вызывался в сборную из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна.
На чемпионатах Европы сборные Франции и Германии встретились во второй раз, первая игра прошла 7 июля 2016 года в рамках полуфинальной стадии Евро, та встреча завершилась победой французов со счетом 2:0. В финале сборная Франции потерпела поражение в дополнительное время от команды Португалии (0:1). Французы являются двукратными чемпионами Европы (1984, 2000). Также на счету французских футболистов по две победы на чемпионате мира (1998, 2018) и Кубке конфедераций (2001, 2003).
Сборная Германии трижды выигрывала золотые медали чемпионатов Европы (1972, 1980, 1996). Также на счету немецкой команды четыре победы на чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014), а также победа на Кубке конфедераций (2017).
Турнирное положение
Франция набрала 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы F, где также выступают команды Португалии и Венгрии. Португальцы ранее во вторник обыграли венгров со счетом 3:0. В следующем туре сборная Франции сыграет в Будапеште с командой Венгрии, а немцы в Мюнхене встретятся с португальцами. Обе игры пройдут 19 июня.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Стадион в Мюнхене, на котором прошла встреча сборных Германии и Франции, вмещает 75 тыс. человек, в условиях пандемии во время турнира ее разрешено заполнить на 22%.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Франция
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0