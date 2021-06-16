Лёв: футболисты сборной Германии выложились на сто процентов в матче Евро с французами

ТАСС, 16 июня. Футболисты сборной Германии боролись до финального свистка и выложились на сто процентов в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Франции. Такое мнение высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу

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Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0, автогол на счету защитника сборной Германии Матса Хуммельса. Встреча прошла во вторник в Мюнхене.

"Это был действительно напряженный матч, мы боролись до самого конца, - сказал Лёв. - Я не могу винить свою команду, ведь они выложились на сто процентов".

В следующем матче сборная Германии 19 июня сыграет в Мюнхене с командой Португалии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.