{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Кроос: футболисты сборной Германии могли перевернуть ход матча против французов

Матч чемпионата Европы завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Франции

ТАСС, 16 июня. Футболисты сборной Германии могли перевернуть ход матча первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Франции и сыграть вничью. Такое мнение высказал полузащитник сборной Германии Тони Кроос, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему
Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу
Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0, автогол на счету защитника сборной Германии Матса Хуммельса. Встреча прошла во вторник в Мюнхене.

"Думаю, мы выполнили многое из того, что задумывали, - сказал Кроос. - Мне кажется, что мы провели неплохую игру и имели достаточное количество шансов, чтобы забить гол и свести игру к ничьей".

В следующем матче сборная Германии 19 июня сыграет в Мюнхене с командой Португалии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Лёв: футболисты сборной Германии выложились на сто процентов в матче Евро с французами
Встреча завершилась победой команды Франции со счетом 1:0
Лёв: футболисты сборной Германии выложились на сто процентов в матче Евро с французами
Читать полностью