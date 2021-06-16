Кроос: футболисты сборной Германии могли перевернуть ход матча против французов

ТАСС, 16 июня. Футболисты сборной Германии могли перевернуть ход матча первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Франции и сыграть вничью. Такое мнение высказал полузащитник сборной Германии Тони Кроос, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Франции обыграла немцев в матче чемпионата Европы по футболу

На эту тему

Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0, автогол на счету защитника сборной Германии Матса Хуммельса. Встреча прошла во вторник в Мюнхене.

"Думаю, мы выполнили многое из того, что задумывали, - сказал Кроос. - Мне кажется, что мы провели неплохую игру и имели достаточное количество шансов, чтобы забить гол и свести игру к ничьей".

В следующем матче сборная Германии 19 июня сыграет в Мюнхене с командой Португалии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.