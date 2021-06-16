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НХЛ

Тренер "Тампы" заявил, что восхищается игрой российских хоккеистов Кучерова и Василевского

Игроки флоридского клуба были признаны соответственно первой и второй звездами матча с "Нью-Йорк Айлендерс"
Никита Кучеров и Андрей Василевский AP Photo/Mike Carlson
Описание
Никита Кучеров и Андрей Василевский
© AP Photo/Mike Carlson

ТАСС, 16 июня. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский выручил команду в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", а нападающий Никита Кучеров показал восхитительную игру. Такое мнение высказал главный тренер команды Джон Купер, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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В ночь со вторника на среду "Тампа" дома обыграла "Айлендерс" во втором матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 4:2. На счету Кучерова, признанного лучшим игроком встречи, три результативные передачи. Вратарь Андрей Василевский, ставший второй звездой матча, отразил 24 броска.

"Откровенно говоря, мне кажется, все сейвы [Василевского] были ключевыми, - сказал Купер. - Но в данном случае на кону, возможно, была судьба встречи. Есть моменты, когда только вратарь способен тебя выручить, и Василевский в этом случае нас именно выручил".

Купер добавил, что восхищен игрой Кучерова и считает его невообразимо одаренным хоккеистом, способным создать момент буквально из воздуха.

Счет в серии до четырех побед стал равным (1-1), третий матч состоится в ночь на 18 июня в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата "Тампа" заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Айлендерс" - четвертое в Восточном. В первом раунде "Тампа" победила в серии с "Флоридой" (4-2), а "Айлендерс" обыграли "Питтсбург" (4-2). Во втором раунде "Тампа" оказалась сильнее "Каролины" (4-1), а "Айлендерс" одержали победу над "Бостоном" (4-2).

"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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