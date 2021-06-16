В ФИФА заявили, что чемпионат мира по пляжному футболу в Москве будет лучшим в истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) Хайди Беха считает, что чемпионат мира по пляжному футболу, проведение которого планируется в Москве этим летом, будет лучшим в истории. Об этом она сообщила на конференции Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в Санкт-Петербурге.

"Мы ждем готовности к чемпионату мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве. <…> Мои коллеги, которые работают с вашими по организации турнира, уверены, что это будет самый лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории", - сказала она.

Она отметила, что в ФИФА остались довольны проведением чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Турнир по пляжному футболу должен пройти с 19 по 29 августа. Согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства, Россия не может принимать у себя турниры подобного масштаба до декабря 2022 года. В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда говорится о том, что международные федерации могут не переносить соревнования, уже запланированные на этот период в России, если нет альтернативных вариантов.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в апреле этого года сообщал, что подготовка к турниру продолжается во взаимодействии с ФИФА, Минспортом и правительством Москвы.