Более четверти жителей Германии посмотрели трансляцию первого матча своей сборной на Евро

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Более четверти жителей Германии наблюдали за трансляцией первого матча национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Об этом в среду сообщает агентство DPA со ссылкой на телеканал ZDF.

Как указывает агентство, за ходом матча со сборной Франции следили 22,55 млн человек (27,1% населения страны). Во время трансляции, по данным DPA, 67,4% всех телезрителей смотрели именно этот матч.

За игрой сборных Португалии и Венгрии, которые находятся в одной группе с немцами и французами, по данным агентства, следили 6,44 млн жителей Германии.

Встреча со сборной Франции прошла во вторник в Мюнхене. Французы одержали победу со счетом 1:0, автогол на счету защитника сборной Германии Матса Хуммельса.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. После игры со сборной Франции команда Германии на групповом этапе встретится в Мюнхене с командами Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).