Дюков заявил, что календарь РПЛ на предстоящий сезон еще будет корректироваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Опубликованный во вторник календарь предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не является окончательным и претерпит корректировки. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил глава организации Александр Дюков.

"Мне еще не удалось детально ознакомиться с проектом календаря. Но это не окончательная версия, корректировки еще будут внесены", - сказал глава РФС.

Во вторник РПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. В нем указаны только даты проведения туров, дата и время каждого матча не назначены.