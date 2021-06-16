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Футбол в России

Дюков заявил, что календарь РПЛ на предстоящий сезон еще будет корректироваться

Расписание матчей чемпионата России на сезон-2021/22 было представлено накануне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Опубликованный во вторник календарь предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не является окончательным и претерпит корректировки. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил глава организации Александр Дюков.

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"Мне еще не удалось детально ознакомиться с проектом календаря. Но это не окончательная версия, корректировки еще будут внесены", - сказал глава РФС.

Во вторник РПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. В нем указаны только даты проведения туров, дата и время каждого матча не назначены.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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