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Евро-2020

Дюков заявил, что его разочаровала игра сборной России в матче Евро против бельгийцев

Подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 0:3
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков испытал разочарование от игры национальной команды в матче чемпионата Европы против бельгийцев. Об этом он рассказал журналистам.

12 июня в первом матче на турнире россияне уступили сборной Бельгии со счетом 0:3.

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"Я, как и все болельщики, испытал разочарование от игры. Даже не от результата, а от игры", - заявил Дюков.

Президент РФС отметил, что перед сборной поставлена задача выйти из группы. "Задача непростая, но будем надеяться, что она будет выполнена, - сказал Дюков. - Тренерский штаб и команда на это настроены. Когда принималось решение о продлении контракта с главным тренером [Станиславом Черчесовым], он подписывался на следующий отборочный цикл к чемпионату мира".

Второй матч группового этапа российская команда проведет 16 июня в Санкт-Петербурге против команды Финляндии.

Теги
Евро-2020Дюков, Александр Валерьевич
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