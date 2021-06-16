Дюков заявил, что его разочаровала игра сборной России в матче Евро против бельгийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков испытал разочарование от игры национальной команды в матче чемпионата Европы против бельгийцев. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев

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"Я, как и все болельщики, испытал разочарование от игры. Даже не от результата, а от игры", - заявил Дюков.

Президент РФС отметил, что перед сборной поставлена задача выйти из группы. "Задача непростая, но будем надеяться, что она будет выполнена, - сказал Дюков. - Тренерский штаб и команда на это настроены. Когда принималось решение о продлении контракта с главным тренером [Станиславом Черчесовым], он подписывался на следующий отборочный цикл к чемпионату мира".

Второй матч группового этапа российская команда проведет 16 июня в Санкт-Петербурге против команды Финляндии.