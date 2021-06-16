Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча Евро между сборными России и Финляндии

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой россиян со счетом 1:0. Полузащитник итальянской "Аталанты" Миранчук стал автором гола в компенсированное к первому тайму время.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.