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Евро-2020

Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча Евро между сборными России и Финляндии

Полузащитник забил единственный мяч в игре
Алексей Миранчук EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev
Описание
Алексей Миранчук
© EPA-EFE/Kirill Kudryavtsev

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой россиян со счетом 1:0. Полузащитник итальянской "Аталанты" Миранчук стал автором гола в компенсированное к первому тайму время.

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Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия11003-03
2Россия21011-33
3Финляндия21011-13
4Дания10010-10

 

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