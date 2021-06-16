Алексей Миранчук считает, что сборной России надо прибавить в реализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России надо работать над реализацией. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" после матча чемпионата Европы с финнами выразил полузащитник российской команды Алексей Миранчук.

В среду сборная России обыграла в Санкт-Петербурге команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 1:0. Гол забил Миранчук.

"Мы выполнили задачу, движемся дальше. Это футбол - важно, что моменты есть, будем работать над реализацией. Это турнир, где собраны хорошие команды, поэтому каждый момент может быть единственным, гол нужно забивать. Есть требования, тактика, но футбольная ситуация, интеллект позволяют понимать друг друга", - сказал Миранчук.

После двух туров сборная России с тремя очками занимает второе место в таблице группы В, лидируют бельгийцы (3). В заключительном, третьем туре россияне сыграют 21 июня в Копенгагене с командой Дании.