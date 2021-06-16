Кузяев: сборная России испытала сложности в матче чемпионата Европы с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу испытала некоторые сложности в матче чемпионата Европы с командой Финляндии. Об этом в прямом эфире телеканала " Матч ТВ" рассказал игрок российской сборной Далер Кузяев.

"Устал, непростая игра была, в первом тайме хорошо играли, создавали моменты, во втором [тайме] сбавили в темпе. Моментов в первом тайме создали много, где-то реализация подвела, где-то фортуна отвернулась, но ребята молодцы, старались и работали. Были некоторые сложности", - сказал Кузяев.

Кузяев, играющий в петербургском "Зените" на позиции полузащитника, в матче с финнами действовал на позиции защитника. "В целом я понимаю, какие требования нужны на этой позиции. Чтобы я закрывал весь фланг, подключался к атакам и в защите. Мне непривычна эта позиция, но раз тренер так решил, надо выполнять", - отметил футболист.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.