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Евро-2020

Капитан финских футболистов Араюури назвал сборную России качественной командой

Российские футболисты победили в Санкт-Петербурге команду Финляндии со счетом 1:0
Паулюс Араюури (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Паулюс Араюури (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу является качественной командой. Такое мнение после поражения от россиян высказал капитан сборной Финляндии Паулюс Араюури, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В среду сборная России победила в Санкт-Петербурге команду Финляндии со счетом 1:0, гол забил Алексей Миранчук.

"Горд за игру команды сегодня. Конечно, сборная России качественная команда, но у нас были шансы", - сказал Араюури.

Финны открыли счет в начале встречи, но гол Йоэля Похьянпало был отменен из-за офсайда. "Не знаю, насколько глубоко Похьяанпало был в офсайде, но казалось, что совсем чуть-чуть. Сегодня нам в этом не повезло. Забитый мяч добавляет тебе энергии, но когда его отменяют, это также бьет по тебе психологически", - добавил он.

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