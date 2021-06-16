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Евро-2020

У футболиста сборной России Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника

Защитник получил травму во время матча Евро против команды Финляндии
Марио Фернандес Evgenia Novozhenina/AP
Описание
Марио Фернандес
© Evgenia Novozhenina/AP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Обследование показало, что повреждения позвоночника у защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

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Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи матча чемпионата Европы с финнами (1:0). У игрока было подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника.

"По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России", - говорится в сообщении.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с датчанами 21 июня в Копенгагене.

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