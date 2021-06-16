Тренер финской сборной объяснил решение провести разминку в майках с изображением Эриксена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Идея выйти на разминку перед матчем чемпионата Европы против россиян в футболках, посвященных Кристиану Эриксену, принадлежала игрокам сборной Финляндии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва.
"Мы обсудили это с игроками и капитанами, они предложили, я поддержал. Большое спасибо менеджерам нашей команды, которые смогли это выполнить в короткие сроки. Это много говорит о том, какие у нас игроки. Сегодня наши игроки выложились по полной, но есть вещи поважнее, и хорошо, что игроки уделяют этому время тоже", - сказал Канерва.
12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.