Тренер финской сборной объяснил решение провести разминку в майках с изображением Эриксена

"Мы обсудили это с игроками и капитанами, они предложили, я поддержал. Большое спасибо менеджерам нашей команды, которые смогли это выполнить в короткие сроки. Это много говорит о том, какие у нас игроки. Сегодня наши игроки выложились по полной, но есть вещи поважнее, и хорошо, что игроки уделяют этому время тоже", - сказал Канерва.

12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.