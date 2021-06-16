Карпов: победа над финнами станет залогом выхода сборной России из группы на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа над сборной Финляндии станет для российской команды залогом выхода из группы в стадию плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам депутат Госдумы Анатолий Карпов.

В среду сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 в своем втором матче на турнире.

"С точки зрения финального счета я ожидал большего, если честно. Но все равно молодцы, что смогли победить после неудачного старта, - сказал Карпов. - Эта победа - залог нашего выхода из группы в стадию плей-офф. Это команде по силам, и мы в нее верим".

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.