Отец Сафонова считает, что игра за сборную России на Евро придаст вратарю уверенности

Встреча в среду завершилась победой российских футболистов над финнами со счетом 1:0. 22-летний Сафонов провел второй матч за сборную России и впервые вышел в основном составе. В первом матче чемпионата Европы с бельгийцами (0:3) ворота российской команды защищал Антон Шунин.

"Для Матвея важно выйти и отыграть полный матч, это дает ему почувствовать уверенность и причастность к сборной. Игра за сборную для такого молодого парня очень много значит. Я пока не связывался с ним, думаю, ему сейчас не до этого. Естественно, я нервничал и переживал, сейчас я очень сильно рад", - сказал Евгений Сафонов.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.