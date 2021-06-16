Черчесов доволен прогрессом Алексея Миранчука в итальянской "Аталанте"

"Я изначально сказал перед переходом Миранчука, что приветствую его, потому что это большой шаг для него. Для меня это тоже большой шаг как для личности, чтобы развиваться, - сказал Черчесов. - Сейчас он в "Аталанте", поэтому мы видим, как он ценит время, когда выходит на 5-10 минут. Мы здесь разговаривали о его роли, он четко знал, что он будет играть".

"Естественно, мы довольны его прогрессом. Мы не давим на игроков, он должен естественным образом развиваться. Надеемся, что в следующем сезоне Миранчук будет больше появляться на поле в составе "Аталанты", это будет и для нас плюсом, и для него", - отметил Черчесов.

Миранчук провел 25 матчей в прошлом сезоне в Серии А, в которых забил четыре мяча. В трех играх в Лиге чемпионов он забил один гол.