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Евро-2020

Черчесов доволен прогрессом Алексея Миранчука в итальянской "Аталанте"

Полузащитник сборной России стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук прогрессирует в итальянской "Аталанте". Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Миранчук стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с финнами (1:0). Полузащитник прошлым летом перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива".

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"Я изначально сказал перед переходом Миранчука, что приветствую его, потому что это большой шаг для него. Для меня это тоже большой шаг как для личности, чтобы развиваться, - сказал Черчесов. - Сейчас он в "Аталанте", поэтому мы видим, как он ценит время, когда выходит на 5-10 минут. Мы здесь разговаривали о его роли, он четко знал, что он будет играть".

"Естественно, мы довольны его прогрессом. Мы не давим на игроков, он должен естественным образом развиваться. Надеемся, что в следующем сезоне Миранчук будет больше появляться на поле в составе "Аталанты", это будет и для нас плюсом, и для него", - отметил Черчесов.

Миранчук провел 25 матчей в прошлом сезоне в Серии А, в которых забил четыре мяча. В трех играх в Лиге чемпионов он забил один гол.

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