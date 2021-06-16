Малафеев: голкипер сборной России Сафонов качественно сыграл в матче Евро с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов показал качественную игру в матче чемпионата Европы против команды Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев.

В среду сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В матче первого тура с бельгийцами (0:3) за сборную России в стартовом составе играл голкипер Антон Шунин.

"Сложно по такой игре дать оценку игре Матвея, - сказал Малафеев. - Финны не особо много создали опасных моментов у наших ворот, но в целом Сафонов провел качественную игру. Хочется порадоваться за него и поздравить с дебютом за сборную России на чемпионате Европы".

"Есть ли кризис у россиян в атаке? Хочется, чтобы игроки больше брали на себя ответственности и не боялись бить по воротам. Мы все пытаемся найти стопроцентный момент для удара, хотя, как показал гол Алексея Миранчука, даже под прессингом двух-трех защитников мы способны бить по воротам и забивать такие красивые голы, как мы увидели сегодня", - добавил собеседник агентства.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.