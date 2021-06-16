Фан-зона на Конюшенной в Петербурге собрала максимум зрителей на матче Россия - Финляндия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Футбольная деревня на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге собрала максимально возможное количество зрителей во время матча чемпионата Европы Россия - Финляндия. Согласно официальному счетчику на площади присутствовали 5 тыс. человек, это предельное количество зрителей, которые могут быть допущены в фан-зону с учетом действующих в городе ограничений из-за коронавируса.

Площадь не смогла вместить всех желающих - за полчаса до начала матча вход был ограничен. Российские фанаты футбола находились в подавляющем большинстве, многие пришли целыми семьями, однако встречались и болельщики с символикой сборной Финляндии.

Зрители распределились по площади перед экранами, стараясь соблюдать дистанцию. Жаркая погода позволила использовать в качестве зрительских мест тротуары с поребриками и просто свободные участки асфальта, на которых зрители сидели небольшими группами. За соблюдением санитарных мер был обеспечен строгий контроль, периодически звучало напоминание о необходимости находиться в фан-зоне в защитных масках.

Соблюдение ограничений не снизило накал эмоций - болельщики хором поддерживали российскую команду, ликовали после забитого гола, вскрикивали во время острых моментов и поздравляли друг друга после завершения матча.

Атмосфера на стадионе

На стадионе финские болельщики ожидаемо создали шумную поддержку своей команде. Близость Санкт-Петербурга и успешный старт на дебютном Евро притянули на трибуны около 3 тыс. поклонников финской сборной, которые расположились на обоих ярусах стадиона, - гостевой сектор окрасился в бело-голубые цвета национального флага.

Инцидентов с участием болельщиков до, во время и после игры не произошло, матч прошел в атмосфере футбольного праздника. Который для российских болельщиков закончился ликованием по случаю победы. Первой на нынешнем Евро. Российская сборная сохраняет шансы на выход в плей-офф. В решающем матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.