Бэйл: cборная Уэльса надеется, что четырех очков хватит для выхода в плей-офф Евро

В среду сборная Уэльса со счетом 2:0 обыграла команду Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Бэйл сделал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча. По ходу второго тайма он не реализовал пенальти.

БАКУ, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уэльса хотели бы, чтобы четырех набранных очков хватило для выхода в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказал капитан валлийской сборной Гарет Бэйл, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Я очень рад победе, мы упорно боролись, работали над собой. Да, я не забил пенальти, но я чувствую, что проявил характер, чтобы продолжить игру. Этот второй гол в конце был вишенкой на торте, сегодня было важно добиться победы. Мы бы хотели, чтобы четырех очков оказалось достаточно для выхода из группы. Если бы вы предложили нам четыре очка на старте, мы бы откусили вам руку", - сказал Бэйл.

Автор второго забитого мяча Коннор Робертс подчеркнул, что этот гол стал для него лучшим моментом в карьере. "Играть на крупном турнире - это вершина для меня. Почти обеспечить нам выход в следующий этап - это невероятно. Сегодня бы сделали большой шаг к выходу в плей-офф", - отметил Робертс.

Забивший первый мяч полузащитник Аарон Рэмзи рассказал, что испытал чувство облегчения после гола. "До этого у меня было два шанса забить, первый тайм сегодня был великолепен, мы действительно доминировали. Во втором тайме мы показали отличный характер и, думаю, заслужили победу", - резюмировал Рэмзи.

Сборная Уэльса после двух матчей набрала 4 очка и вышла на первое место в группе А. В заключительном туре 20 июня валлийцы в Риме сыграют с итальянцами, а турки в Баку встретятся со швейцарцами. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды группы и четыре лучшие сборные из занявших третьи места.