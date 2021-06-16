Футболист сборной Турции извинился за поражение от команды Уэльса на Евро

БАКУ, 16 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Турции Умут Мераш принес извинения за поражение от валлийцев на чемпионате Европы по футболу. Комментарий игрока приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду сборная Турции в Баку проиграла команде Уэльса (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы, потерпев второе поражение на турнире.

"Я хочу извиниться. Мы очень хотели победить сегодня, но этого не хватило. У нас осталась еще одна игра, постараемся сделать все возможное, чтобы обыграть швейцарцев", - сказал Мераш.

После двух матчей турки располагаются на последней, четвертой строчке таблицы группы А, не набрав очков. Лидирует сборная Уэльса (4 очка), далее идут имеющие матч в запасе команды Италии (3) и Швейцарии (1). Матч сборных Швейцарии и Турции пройдет 20 июня.